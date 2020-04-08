منى زكي تكشف سر خلافها مع ابنتها لمدة عامين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية منى زكي، العديد من تفاصيل حياتها الخاصة وطرق تربيتها لابنتها خاصة وأنها تعيش حاليًا في فترة المراهقة.

منى زكي، نشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، من لقاء تلفزيوني سابق لها وتحدث خلاله مع ابنتها وعن مشكلتها التعليمية وسر نقلها من مدرستها وخلافهما الذي امتد لمدة عامين.

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وقالت في الفيديو، إن ابنتها في سن المراهقة وكانت تريد أن تصبح محترفة في فن الرسم وأن المدرسة القديمة؛ التي كانت فيها كان كل ما يهمها هو الدرجات المرتفعة فقط، فطلبت نقلها إلى مدرسة أخرى لتنمية موهبة الرسم ولأنها كأم كانت ترى ذلك طلبًا غريبًا، وهذا الأمر أدى إلى خلاف بينهما استمر لعامين ولكن بعد إعادة النظر في هذا الأمر وجدت أنها لو لم تفعل ما تريده ابنتها فإنها تكون ظالمة لها، فقررت نقلها إلى المدرسة التي تريدها، وهذا أدى إلى تغيير كبير في شخصيتها.

من ناحية أخرى، تواصل منى زكي تصوير مسلسلها الجديد “تقاطع طرق” مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات، لإنجاز أكبر عدد من المشاهد، خاصة أن العمل انطلق تصويره في وقت متأخر مقارنة بباقي الأعمال المنتظر عرضها في الشهر الكريم.

مسلسل “تقاطع طرق” يعيد منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل “أفراح القبة عام 2016، وشارك في بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.