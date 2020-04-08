إلهام الفضالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بتورتة «كورونا».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بعيد ميلاد ابنتها “منى العتيبي”، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتفال، على تطبيق “سناب شات”.
الفنانة الكويتية أحضرت لابنتها تورتة تحمل شكل فيروس “كورونا” المستجد، وكتبت عليها: “Happy birthday Mona”.
ابنة إلهام قالت خلال المقطع: “هذا العيد ما يتنسى لأنه آخر عيد لي في العشرينات، وفي زمن الكورونا، وأول عيد ميلاد لي مع بنتي”، لترد الفنانة قائلة: “هذا العيد ميلاد رح يتوثق طول الحياة”.
عدد كبير من جمهور الفنانة الكويتية وجهوا لها الكثير من الانتقادات، واتهموها بالاستخفاف بمرض “كورونا” المنتشر، والذي تسبب في عدد كبير من الوفيات حول العالم.
وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد حصلت على لقب “جدة” للمرة الأولى، بعد أن وضعت ابنتها الكبرى منى العتيبي، مولودتها الأولى، والتي أطلقت عليها نفس اسم والدتها الفنانة “إلهام”.
وأعلنت إلهام هذا الخبر السعيد لجمهورها، حيث نشرت صورة لها وهي تحمل حفيدتها على ذراعها وتقوم بتقبيلها، لكنها حرصت على إخفاء ملامح وجهها.
الفنانة الكويتية أرفقت الصورة بتعليق، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قالت فيه: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام”.
وكشفت عن اسم حفيدتها، حيث أنها سميت على اسمها، بقولها: “رزقني الله بأول حفيدة (إلهام) فالحمد لله حمداً يليق بجلاله على أجمل عطايا الرحمن وعلى سلامة إبنتي وحفيدتي وأنا في أفضل حال”.
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