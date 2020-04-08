تراند اليوم : إستغاثة من الملحن خالد عادل لتامر حسني : إلحقني أنا بموت

استغاث الملحن خالد عادل بالفنانين وخاصة الفنان تامر حسني من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر خالد عادل خلال الفيديو وهو على سرير مستشفى ويبكي، قائلا: “الحقوني يا جماعة .. أصدقائي الفنانين الحقوني.. تامر حسني الحقني”، وأوضح أن المستشفى المتواجد فيه لم يتمكن من علاجه، وأنه يريد الخروج منها بأقصى سرعة.

كان الفنان تامر حسني أعلن تكفله بعلاج الملحن خالد عادل، بعدما تعرض لوعكة صحية وتم نقله للمستشفي.

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ونشر الشاعر الغنائي رمضان محمد صورة الملحن خالد عادل وهو داخل المستشفي، علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق رمضان محمد علي الصورة قائلا: تامر حسني تكفل بعلاج صديقنا الملحن خالد عادل انسان قبل ما تكون فنان يا تيمو والله.

ويعاني خالد من وجود ماء حول القلب وعلى الرئة وورم على المثانة وتسمم دموي حاد والتهاب كلوي حاد بقدميه وارتفاع في أنزيمات الكبد وتضخم بالطحال والكبد وفشل كلوى مزمن.