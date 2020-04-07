أول ظهور لسارة ابنة عادل امام مع بناتها على تيك توك

رغم حرصها الدائم على عدم الظهور اعلاميا إلا سارة ابنة عادل امام ظهرت مؤخرا مع بناتها على موقع تيك توك من خلال فيديو نشرته ابنتها كامليا تظهر فيه سارة مع بناتها الثلاثة وحقق الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد نشره.

يذكر أن سارة هي شقيقة كل من رامي امام ومحمد إمام الذي عرض له مؤخرا فيلم لص بغداد الذي شاركه في بطولته كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

شاهدي الفيديو :

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