إليسا تشيد بالحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا

أشادت الفنانة اللبنانية إليسا بمجهودات وزارة الصحة اللبنانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر. وكتبت إليسا : "لما يكون في أمور إيجابية لازم نضوّي عليها، وأداء الحكومة ووزير الصحة بالأيام الماضية بملف كورونا كتير جيّد، والحمدلله لبنان أفضل بكتير من بلدان تانية وانشالله يبقى الوضع هيك". قد يهمك أيضا: وزارة الصحة المصرية تسجل 86 حالة إصابة جديدة و6 وفيات بوباء "كورونا" إليسا تُفاجئ جمهوروها وتُعلن طرحها أغنية جديدة قريبًا

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