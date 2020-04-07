الأوسكار تتبرع بـ 6 ملايين دولار لمتضرري قطاع السينما

قدمت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، تبرعًا بقيمة 6 ملايين دولار لدعم الموظفين والعاملين المتضررين في قطاع السينما والذين يواجهون صعوبات مالية شديدة نتيجة لوباء كورونا.

وقالت الأكاديمية في بيان لها، إنه سيتم توزيع 4 ملايين دولار من بالتساوي على صندوق الممثلين، المختص بدعم العمال من وراء الكواليس وكذلك الفنانين وصندوق الأفلام والتلفزيون. كما ستساهم الأكاديمية بمبلغ مليوني دولار لمؤسسة الأكاديمية التي تم إنشاؤها بالفعل لدعم برنامج المنح الخاص بها.

من جانبه، قال رئيس الأكاديمية ديفيد روبن: "للأكاديمية تاريخ طويل في دعم زملائنا، خاصة في الظروف الأكثر قسوة. في الوقت الذي نواجه فيه وباءً، يتعين علينا مساعدة من هم في مجتمع الصور المتحركة الذين يعانون. كان لوقف الإنتاج وإغلاق السينمات عواقب وخيمة. من خلال المساهمة ماليًا في صندوق الممثلين وبرنامج المنح التابع لمؤسسة الأكاديمية، يمكننا المساعدة في تزويد عائلتنا الممتدة بالمساعدات التي تشتد الحاجة إليها".

وكان عدد كبير من نجوم هوليوود قد أعلنوا تقديم الدعم لمتضرري الوباء، منهم النجم رايان رينلدوز وزوجته الممثلة بلاك ليفلى، اللذان تبرعا بمبلغ مليون دولار، لاثنين من منظمات الغذاء، وذلك لمساعدة بعض السكان الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، كشف النجم جاستين تيمبرليك عن تبرعه لصالح واحد من بنوك الطعام في ممفيس بولاية تينيسى الأمريكية، كما تبرعت المغنية ريهانا بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال مؤسستها الخيرية.

كما شاركت النجمتان إيمى آدامز وجينيفر جارنر في إطلاق مبادرة «Save the Stories»، حيث ستقومان بقراءة القصص على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات للأطفال الذين لا يستطيعون الحصول على وجبات الطعام خلال الوباء.

قد يهمك أيضا:

العرب على بعد خطوات من الأوسكار ويوتيوب يخاطب شابات المنطقة

يسري نصرالله يطالب بتأجيل تصوير المسلسلات والأفلام حتى انتهاء أزمة "كورونا"