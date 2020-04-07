ما حقيقة إعتزال عادل إمام؟

ميرنا وليد - بيروت - نفى منتج مسلسل "​فالنتينو​"، ​هشام تحسين​، ما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية عن إعتزال المممثل المصري ​عادل إمام​، بعد عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.

وقال تحسين في تصريحات صحفية إن هذه الأخبار غير صحيحة، وإمام لم يعتزل الأعمال الدرامية، "داعياً الله أن يمتع إمام بالصحة، ويمتعنا بأعمال جديدة لمصر والعالم العربي كله".

المسلسل من بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، حمدي الميرغني، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.

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