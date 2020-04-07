شاهد بالفيديو..أحد مشاهير سناب شات السعودى”هانى الحلوانى” يسقى زوجته من ماء المرحاض.. والشرطه تلقى القبض عليه !

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 08:57 مساءً - بالرغم من الأزمة التى يعيشها العالم بسبب وباء كورونا المستجد، وبرغم من أتخاذ السعودية كافة الإجراءات الوقائيه للحد من انتشاره، أبرزها منعها لأداء مناسك الحج والعمره لهذا العام، يأتى أحد مجانين الشهره والتفاعل على تطبيق الـ”سناب شات” المعروف بإسم ” هانى الحلوانى ” ويشارك متابعيه مقلب قام به فى زوجته وهو يسقيها شاي قام بإعداده من ماء المرحاض.

مما أثار غضب و إستياء السعوديين فقاموا بتفعيل هاشتاقًا بعنوان “#مشاهير _الفلس” وطالبوا بضرورة معاقبته هو وأمثاله من مجانين الشهره والتفاعل واتخاذ كافة الإجراءات الصارمه ضدهم، فيتم القبض عليهم.

ووصف ما قام به بعض المختصين في قانون حماية الطفل، بأنه “جريمة إلكترونية”، فربما يقوم بتقليده بعض متابعيه من الأطفال، ويشار إلى أن النيابة العامة السعودية في حال تم القبض عليه واستمرار الإجراءات القانونيه فإنه سيواجه عقوبات صارمة ربما تصل للسجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.