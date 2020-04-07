بالصورة- أمل بوشوشة احتفلت بعيد ابنتها: انت عيدي

احتفلت الفنانة أمل بوشوشة بعيد ميلاد ابنتها “ليا” الثالث.

ولأول مرة، تشاركت امل بصورة واضحة لابنتها وهي تحتفل بعيدها الثالث وكتبت: “اليوم هو يوم عيد ميلادك يا عيدي… مثل هذا اليوم وقبل ثلاث سنوات ابصرت انت النور وابصرت انا الحياة. ومنذ ذلك اليوم اصبح كل يوم وانت في حياتي عيدي. كل عام وانت روحي وعمري كل عام وانت بخير”.

نذكر أن الفنانة أمل بوشوشة كانت قد انضمت الى مسلسل “النحات” الذي يلعب بطولته النجم السوري باسل خياط. يشارك في المسلسل عدد من الممثلين نذكر منهم: ندى أبو فرحات، ليا ابو شعيا، فادي ابراهيم، دارينا الجندي، كارول عبود، إيلي متري وغيرهم. يتألف العمل من ثلاثين حلقة، يعرض في رمضان 2020 على قناة أبوظبي. انتاج شركةSee Media I ، كتابة السيناريست السورية بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي سميري.

الا ان التصوير متوقف حالياً بسبب حالة التعبئة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للحدّ من تفشي فيروس كورونا.