ريهانا تستعد لطرح ألبوم جديد رغم الكورونا

في الوقت الذي يشعر فيه البعض أن عام 2020 ليس جيداً، وأنهم ليس لديهم القدرة على التخطيط لمستقبلهم خلال الشهور المقبلة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا Covid-1وسيطرته على مختلف دول العالم وتسببه في وفاة الآلاف حول العالم، إلا أن ريهانا كان لها وجهة نظر مختلفة تجاه هذا الأمر.

حيث أكدت ريهانا صاحبة الـ 32 عاماً، أنها متحمسة للغاية هذا العام، وتستعد لإنتاج ألبوم يضم العديد من الأغاني، فهي لديها نحو 100 أغنية سواء مسجلة أو انتهت من تلحينها، أو حتى كلمات أغاني جاهزة تحتاج فقط لإلقاء نظرة عليها.



وأوضحت ريهانا أنها ستطرح ألبومها التاسع خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنها تتوقع نجاح ساحق لهذا الألبوم فور طرحه، لاسيما أنها تعمل خلال فترة العزل الذاتي هذه على اختيار وضم أفضل هذه الأغاني إلى الألبوم المقبل، والذي ستبدأ في العمل عليه فور السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

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