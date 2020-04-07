ميرنا وليد - بيروت - تحدّت الفنانة الأردنية ​ميس حمدان​، الفنان المصري حسن شاكوس، بأغنيتها الجديدة "الليلة دي"، وحمّست متابعيها للإستماع الى الأغنية.

ونشرت حمدان الأغنية عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، معلنة تحدي شاكوش بالأغنية، لتكون الهيت في موسم الصيف.

وعلّقت حمدان على فيديو الأغنية، قائلة: "أغنيه الصيف ...وسع يا شاكوش ..قومو ارقصو يلا".

وكانت حمدان قد نشرت فيديو لها، وهي تؤدى مجموعة من التدريبات الشاقة وتمرين نط الحبل، داخل إحدى صالات التمارين الرياضية، وعلّقت: "لمحة عن التمرين اليوم.. كانت مكثفة ولكن في المرة القادمة هكتب لكم الروتين الخاص بالتمرين عشان أن مجهدة من تمرين اليوم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميس حمدان تتحدى حسن شاكوش بهذه الأغنية.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.