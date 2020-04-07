تعرفوا الى بطل "La Casa de Papel" الذي ولد في لبنان - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عادت الشخصيات التي تعلّق بها الجمهور في مسلسل "​La Casa De Papel​" عبر إحدى منصات الإنترنت، لتشغله في فترة الحجر الصحي.

ومن بين هذه الشخصيات المحببة، ظهر Bogotá للمرّة الأولى في الموسم الرابع، بعد طول إنتظار، لعرض هذا الموسم الرابع.

ويلعب الدور الممثّل هوفيك كوشكيريان، الذي ولد في لبنان عام 1972، من أب أرمني وأم إسبانية.

وكان عمر كوشكيريان 3 سنوات عندما إنتقلت عائلته الى إسبانيا، وأصبح بطلاً في الوزن الثقيل في إسبانيا، ثم تابع مسيرته المهنية ككوميدي، وكاتب وممثّل.

يُذكر أنه بدأ عرض الموسم الرابع من "La Casa De Papel"، بدءاً من 3 نيسان/أبريل الحالي.

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