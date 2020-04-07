إليسا تفاجئ المتابعين بهذا الموقف

ميرنا وليد - بيروت - في موقف مفاجئ لها، أثنت الفنانة ال​لبنان​ية ​إليسا​ على أداء الحكومة اللبنانية ووزير الصحة العامة الدكتور ​حمد حسن​، في طريقة تعاملهم مع ​فيروس كورونا​، والإجراءات التي يتم إتخاذها في هذا الصدد، مشيرة الى أن الوضع في لبنان أفضل بكثير من بلدان أخرى، ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير.

وكتبت إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "لما يكون في أمور إيجابية لازم نضوّي عليها، وأداء الحكومة ووزير الصحة بالإيام الماضية بملف كورونا كتير جيّد، والحمدلله لبنان أفضل بكتير من بلدان تانية وانشالله يبقى الوضع هيك".

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