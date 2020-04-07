ميرنا وليد - بيروت - بعد تخليهما عن مهامهما الملكية منذ مدة، ومنعهما من إستخدام "ساسكس رويال"، كونهما لم يعودا مصنيفين كعضوين ملكيين، إختار كل من ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ إسم "آرتشويل" لمتظمتهما الجديدة.

وكشفا عن هذا الإسم لصحيفة ""ذا تيلغراف" البريطانية، مشيرين إلى أن إسم المؤسسة مُشتق من الكلمة اليونانية "Arche"، والتي تعني "مصدر العمل"، وهي الكلمة التي كانت الإلهام وراء تسمية ابنهما "آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور"، كما أضافا أنّ اسم "آرتشويل" لمنظمتهما كان مُقترحًا قبل "ساسكس رويال".

وعن هذه المؤسسة قالا:" نريدها أن تقوم بشيءٍ ذي معنى وتفعل شيئًا مهمًّا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري وميغان ماركل يكشفان عن إسم منظمتهما الجديدة..وما علاقة إبنهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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