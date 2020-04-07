نجوم الفن ينعون رحيل ” منصور الجمال ” طليق ليلى علوي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 06:55 مساءً - توفى مساء يوم أمس الإثنين رجل الأعمال المصري ” منصور الجمال ” وطليق الفنانة ” ليلى علوي ” وذلك من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته الصحية .
وحرص عدد من نجوم الفن على نعي ” منصور الجمال ” عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي .
فنشرت الفنانة ” يسرا ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى الله .. هتوحشني يا صديقي العزيز هفضل فكراك بقلبك الطيب وسيرتك الحلوة ” .
وتابعت : ” هنفتقدك جميعا يا أجدع صديق وأخ .. ربنا يصبرنا على فراقك .. عزائي لعائلة الجمال وجميع أفراد أسرته .. و إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
بينما نشر المخرج ” عمرو عرفة ” عبر حسابه على موقع تويتر تغريدة له وكتب : ” كان أطيب من الطيبة .. وداعاً صديقي منصور الجمال .. ربنا يرحمك .. الفاتحة علي روحه .. إنا لله و إنا إليه راجعون ” .
ونشرت الفنانة التونسية ” لطيفة ” صورة له عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليها : ” الله يرحمك يا منصور .. الله يرحم روحك الجميلة كنت أخ و صديق عزيز .. ربنا يصبر أهلك و احبابك .. إنا لله و إنا اليه راجعون .. منصور الجمال في ذمة الله ” .
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