شاهد.. رغم الكورونا المعجبون يتجمهرون على ياسمين عبدالعزيز ومعجب يدعو لها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 06:55 مساءً - رغم حظر التجول والدعوات الى عدم التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد اظهر مقطع فيديو تجمهر عدد من معجبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز حولها أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل “ونحب تاني ليه”، الذي يشاركها بطولته عدد كبير من الفنانين.

فقد تداول ناشطون، مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل، حيث التف عدد من المواطنين حول ياسمين في أحد الشوارع أثناء نزولها من السيارة.

ويسمع، في الفيديو، صوت احد معجبيها وهو يعرب عن فرحته الغامرة برؤيتها، وظل يلاحقها بكلماته إلى أن دخلت سيارتها وغادرت، قائلا: “والله بحبك يا فنانة نورتي الدنيا ربنا يدخلك الجنة يارب.. والله مراتي اسمها ياسمين والله..أنا فرحان جامد.. أنا أمي قالتي أنت هتقابل ياسمين والله. والله العظيم بحبك”.

مسلسل “ونحب تاني ليه” بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير وعلا رشدي وتأليف عمرو محمود ياسين ‏وإخراج ‏مصطفى فكري، إنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي‎.‎