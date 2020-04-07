وفاة الفنانة هند طاهر بعد صراع مع السرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحلت عن عالمنا مساء اليوم الثلاثاء 7 إبريل، الفنانة اللبناني هند طاهر، عن عمر يناهز الـ 76 عامًا بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وتم دفن جثمانها في مقبرة الشهداء بلبنان، واعتذرت عائلتها عن تقبل التعازي إلا عبر الهاتف وذلك للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونعتها نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، قائلة: “بكل أسى وحزن الزميلة الممثلة هند طاهر، ونتقدم لعائلتها الكريمة بأحر التعازي والمواساة، رحمها الله وأدخلها فسيح جناته. لكم طول البقاء”.

هند طاهر ممثلة لبنانية، كانت بداية مسيرتها التمثيلية من خلال المسرح المدرسي، قبل أن تقرر احتراف التمثيل رغم معارضة أسرتها، وكانت بداية انطلاقها من خلال التلفزيون في فترة ستينيات القرن العشرين، حيث شاركت بعدة مسلسلات منها (مسحر رمضان) عام 1967، لتشارك بعدها في العديد من الأفلام المصرية واللبنانية، والتي من أبرزها (النصابين الثلاثة، الضياع)، بينما من أبرز مسلسلاتها (عليا وعصام، البخلاء).