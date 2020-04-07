أبرزهم بوريس جونسون.. إليك ما يحدث مع مصابي كورونا بالعناية المركزة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن تدهورت الحالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الليلة الماضية، جراء إصابته بفيروس كورونا ودخوله إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بالعاصمة لندن، برزت تساؤلات عدة حول ما يحصل للمريض بفيروس كورونا عند دخوله لهذه الوحدة.

الإجابة وفق الدكتور سيمون كلارك، من جامعة ريدينغ البريطانية: "تمثل هذه الخطوة تصعيدا في العلاج، إذ يتعين ربط المريض بمجموعة من المعدات لقياس كل جانب من جوانب علاماته الحيوية، بدءا من ضربات القلب ودرجة الحرارة إلى مستوى الأكسجين في الدم الذي يعد مؤشرا رئيسيا على تدهور حالة المصاب بفيروس كورونا".

أما خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا فتشير إلى أن المريض في وحدة العناية المركزة يخضع للرعاية عن كثب من قبل الأطباء، ويكون هناك عادة ممرضة واحدة لكل مريض أو اثنين من المرضى، وتؤكد أن من بين المعدات التي يحتاجها المريض في العناية المركزة جهاز للتهوية، وهو شائع الاستخدام بين مرضى فيروس كورونا، فضلا عن معدات المراقبة أنابيب التغذية ومصارف القسطرة.

وتقول خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا إنه غالبا ما يتم تخدير المرضى في جناح العناية المركزة، لأن بعض المعدات المستخدمة تجعلهم غير مرتاحين، فيما يتم استخدام قناع محكم على الوجه خلال توصيل الأكسجين للمريض، ويكون ضغط الأكسجين أعلى لإبقاء مجاري الهواء مفتوحة، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التهاب رئوي.

وتكون التهوية الميكانيكية ضرورية بخصوص الحالات الحرجة، مع وضع المريض في غيبوبة، وتوضع أنابيب التنفس داخل جسم المريض مباشرة، ويتم مراقبة القلب والرئتين والأعضاء الأخرى باستمرار.

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كما ذكر أستاذ التصوير الطبي في جامعة كاليفورنيا، ديريك هيل: "يمكن أن يكون جهاز التنفس الصناعي غازيا، ويتضمن أنبوبا يتم وضعه في حلق المريض، ويكون التنفس من خلال قناع متخصص".

ويمكن تزويد المريض في وحدة العناية المركزة بجهاز للتهوية، وتستخدم هذه الأجهزة عادة برامج وأجهزة استشعار متطورة لضبط مستويات الأكسجين المطلوبة للمريض، سواء كان واعيا أو فاقدا للوعي.

وكشف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف، الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن الوضع الصحي لرئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي دخل إلى العناية المركزة جراء مضاعفات فيروس كورونا.

وأوضح غوف، في تصريح صحفي، بأن جونسون يتلقى أفضل رعاية طبية ممكنة، لكن من دون وضعه تحت جهاز التنفس الاصطناعي، كما ورد في عدد من التقارير.

وبين الوزير البريطاني، أن جونسون الذي أصيب قبل عشرة أيام بكورونا، تلقى إمدادا بالأوكسجين، لأجل مساعدته على التنفس، لكن ذلك لا يعني، وضعه تحت جهاز التنفس الاصطناعي.