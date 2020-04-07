شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة فى الصين..حلم جاكي شان الذى حققه متأخراً بعد سن الستين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم جاكي شان واحد من أفضل النجوم حول العالم ممن تميزوا بمدرسة خاصة في عالم الأكشن، وذلك من خلال الكوميديا التي ميزته عبر روحه المرحة التي ظهرت فى كافة الأفلام الذى يظهر بها، وهو الأمر الذي جعله في منطقة مختلفة عن باقي أقرانه من نجوم أفلام الأكشن ممن يمتازوا بإتقانهم بالفنون القتالية.

جاكي شان الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، ورغم تخطيه الـ 60 من عمره إلا أنه يظل يلعب بطولة الأفلام القتالية بقوة ومهارة كبيرة، مثلما يظهر خلال أفلامه، ولكن بعيداً عن التمثيل امتلك جاكي شان حلم خاص دوماً ما راوده منذ الصغر، ولم يتمكن من تحقيقه إلا من عامين حينما بلغ من العمر 61 عام.

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هذا الحلم يتمثل في تأسيس جاكي شان لمدرسة كبيرة في وسط دولته الصين، بغرض تأهيل الشباب من محبي التمثيل لتعلم أساسياته، حتي تكون تلك المدرسة بوابة من أجل تحقيق أحلامهم بدخول عالم السينما أو الدراما.

جاكي شان وبعد تأسيس تلك المدرسة كشف خلال تصريحات صحفية أنه دوماً ما تمني في صغره أن يصل إلي نجومية كبيرة، ثم يقم بنقلها إلي الشباب في دولته بعدما أصبح ملهم للملايين حول العالم، وهو ما تمكن من فعله أخيراً.