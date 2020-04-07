شاهد. .”سعد المجرد” يحتفل بعيد ميلاده مع قطته في باريس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 05:59 مساءً - يحتفل اليوم الفنان المغربي “سعد المجرد” بعيد ميلاده الـ35 برفقة قطته وحدهما بمنزله في باريس، مشاركًا جمهوره ومتابعيه حول العالم هذا الإحتفال من خلال منشور نشره علي حسابه الرسمى بموقع “إنستجرام.

وكتب عليه يعلّق:”جزيل الشكر لكل من عايدني اليوم و على رأسهم والدَي و أخي و أهلي و أعز أصدقائي و الفانز الغاليين جدا على قلبي ..من صميم القلب أقول لكم ألف شكر وأرجو من رب العالمين أن يذهب عنا الوباء ويسامحنا ويغفرلكل واحد منا .. الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل”.

والجدير بالذكر حرص المجرد في الفتره الأخيره على توجيه بعض النصائح لمتابعيه وجمهوره لمواجهة فيروس كورونا، حيث شارك فيديو لأحد الأطباء يعطى نصائح وقائية خاصة بالفيروس؛ ليضيف الفنان عليه تعليقًا: “اللهم الطف بنا.. اخواني و اخواتي ، الاحتياط والحذر واجب أكيد ونشر التوعية ضروري جدا في هذه الحالة التي نعيشها اليوم .. أولا لابد أن نحمد الله و نشكره في كل الأحوال”.