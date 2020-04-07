خاص- كارلا حداد تعود الى الهواء من باب مواقع التواصل

بدأت اليوم الثلاثاء مقدمة البرامج كارلا حداد بتقديم برنامج جديد “اونلاين” عبر حسابيها انستغرام وفايسبوك بعنوان “خليك مع كارلا”، حيث استوحت الفكرة من الأجواء السائدة حالياً من خلال احتجاز أكثر من أربع مليار شخص في الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقررت كارلا أن لا تغيب عن المتابعين، خاصة ان الأزمة المالية والأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا قد يطولان. من هنا برزت فكرة “خليك مع كارلا” وهي عبارة عن ثلاث فقرات مبدئياً قد يتم إضافة فقرات جديدة أو تغييرها حسب نشاطات النجوم على مواقع التواصل. الفقرة الاولى “وقفولي الكوكب” تستعرض فيها بعض الفيديوهات وصور النجوم وتعلق عليها. الفقرة الثانية “أخبار بايخة” تطرقت فيها الى عناوين “بايخة” تطال النجوم في زمن الكورونا. الفقرة الثالثة “غريب عجيب” في زمن الكورونا.

كارلا ضربت موعداً مع الجمهور كل يوم ثلاثاء لتستعرض في “خليك مع كارلا” كل الأحداث التي تطال النجوم ونشاطاتهم في أسبوع وتعلّق بطريقة فكاهية على المواضيع، تمدح وتنتقد حيث تدعو الحاجة. اللافت ان كارلا لم توفر نفسها من الانتقاد الذي طال بعض صورها أيضاً.

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وكشفت كارلا في حديث مع “الخليج 365” الى أن فكرة تقديم برنامج عبر مواقع التواصل كانت واردة عندها في ظل أزمة الإنتاج التي تواجه الشاشات، إلا ان هذه واقعة كورونا فرضت نفسها فأجلت مشروعها لأن موضوعه مختلف. وأشارت ان البرنامج تم تصويره في الاستديو بحضور أربعة اشخاص فقط، حيث التزمت بكل الاجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتها وصحة الموجودين معها. وشددت ان الفكرة تشبهها كثيراً حيث تُظهر الجانب العفوي منها وتعليقها بطريقة فكاهية دون تجريح على الأخبار وتثني على الاشياء الجيدة. كما أن أصداء الحلقة الاولى ايجابية جداً. خاتمة حديثها مشيرة الى أنها ستطل مرة واحدة في الأسبوع ولكن في حال طالبها الجمهور بأكثر من حلقة قد تدرس الموضوع بوقته.

نذكر ان كارلا حداد كانت تطل أسبوعباً عبر شاشة LBCI ببرنامج يحمل عنوانFi Male ، إلا أنه توقف عن العرض تماشياً مع الاوضاع الصعبة ومواكبة لأحداث ومظاهرات تشرين الاول 2019 التي كانت تجوب الشوارع، حيث أن آخر حلقة عُرضت من البرنامج كانت بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلّ ضيفاً فيها الاعلامي سامي كليب. حينها قالت كارلا لنا “ان كل شيء مجمّد الآن ما في مصاري”.

نذكر ان كارلا حداد كانت قد غادرت MTV وعادت الى LBCI مقدمة سلسلة من الحلقات من برنامج “Fi Male” حيث استضافت عدة ضيوف من مختلف المجالات.