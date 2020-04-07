بعد كلامها عن الوافدين.. حياة الفهد تبدأ بمقاضاة المسيئين لها

متابعة بتجــــــــرد: بعد إتهامها بـ”العنصرية” بسبب تفسير حديثها عن الوافدين في الكويت بشكل سيء، أعلن محام كويتي عبر حسابه في موقع “تويتر” عن ملاحقة كل من يتعدى على الفنانة الكويتية حياة الفهد.

وكتب المحامي مجبل الشريكة تغريدة قال فيها: “تم رصد جميع التغريدات المسيئة لموكلتي الفنانة القدير حياة الفهد وكل من نشر مقاطع صوتية لها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية واذ احذر بعدم نشر اي تسجيل صوتي لها دون اذنها”، مهدداً ومتوعداً كل من يعيد نشر مداخلتها التلفزيونية المثيرة للجدل بالمقاضاة.

وكانت الفنانة الكويتية أثارت جدلا كبيرة وتعرضت لانتقادات حادة على مواقع السوشيال ميديا، واصفين ما قالته عن العمالة الوافدة بالمسيئة.

في المقابل، قدم المحامي المصري سمير صبري دعوى قضائية عاجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، لإدراج الفنانة الكويتية على قوائم الممنوعين من دخول مصر، وقال: “نحن لا نبالغ عندما نقول، إن فضل مصر على العرب والمسلمين كان ولا يزال عظيمًا، وسيستمر إلى يوم الدين”.