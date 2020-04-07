بالفيديو – محمد الشرنوبي يقلد حمو بيكا بطريقة طريفة

متابعة بتجــــــــرد: أصبح تطبيق تيك توك، أساسياً لدى العديد من النجوم الذين انضموا له مؤخراً بعد انتشاره السريع حول العالم، وتزايد أعداد نجوم الفن حول العالم المنضمين له خلال الآونة الأخيرة، كان آخرهم الفنان محمد الشرنوبي، الذي انضم إليه خلال الأسابيع الماضية.

نشر الشرنوبي فيديو جديد عبر حسابه على الموقع، قلّد خلاله مطرب المهرجانات حمو بيكا، خلال حديثه عن أغنية “بنت الجيران” وخلافه مع حسن شاكوش.

ظهر الشرنوبي خلال الفيديو وقد انتفخ وجهه بطريقة كوميدية وهو يردد بصوت بيكا كلامه عن الأغنية بقوله إنها ليست له لكنه أراد أن يثبت لشاكوش أنه يستطيع أن يفعل ما يريد.

يشار إلى أن الفنان محمد الشرنوبي فاجأ جمهوره في ديسمبر الماضي، بإعلان خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، وكان من المقرر أن يتم زفافهما خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأمر تم تأجيله نظرا للظروف التي تمر بها الدولة حاليا بسبب فيروس كورونا.

لمشاهدة الفيديو من هنا