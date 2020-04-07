إلقاء القبض على ممثلة بسبب إقامتها حفل عيد ميلاد

ميرنا وليد - بيروت - ألقت الشرطة القبض على الممثلة الشهيرة جينيفيا لأنها أقامت حفل عيد ميلاد في لاغوس النجيرية بعد قرار الحكومة بالتعبئة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتهمت الممثلة ​فونكي أكينديلي​ بـ جينيفا، باستقبال ضيوفها في مقرها الزوجي الراقي في ليكي وقال المتحدث باسم الشرطة : إن "فونكي اكينديلي وزوجها أوقفا لأنهما تحديا توجيهات الحكومة القاضية بمنع تجمعات كبيرة من الناس.. سيمثل الزوجان أمام المحكمة”.

وإذا أدين الثنائي بهذه القضية سيواجهان عقوبة بالسجن لشهر واحد أو غرامة قدرها 100 ألف نايرا (260 دولاراً) أو كليهما.