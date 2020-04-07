راغب علامة يتحدث عن كواليس "إنتوا أملنا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان اللبناني ​راغب علامة​ عن كواليس تحضيره وعمله على إغنيته الجديدة "إنتوا أملنا" التي أطلقها يوم أمس، كتحية للطاقم الطبي والطواقم العسكرية التي تعمل بجهد لمكافحة إنتشار فيروس كورونا.

وقال علامة أنها أغنية وجدانية وإنسانية تخاطب من يضحون بأرواحهم من أجل أن تعيش البشرية، هؤلاء الناس يعرضون أنفسهم للفيروس حتى لا يصاب المجتمع، يجب أن ننحني لهم ونقدم لهم تحية إجلال وتقدير واحترام، وأن هذه الأغنية هي أقل ما يمكن أن نقدمه إلى الجيش الأبيض الذي أثبت أنه أحد الدروع التي تقف حائل بين الوباء وبين الناس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ضمن برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب أن العمل على الأغنية كان عن بعد، حفاظاً على أجراءات التباعد الإجتماعي والحجر المنزلي، وقال:"تواصلت مع الشاعر نزار فرنسيس وأخبرته بأن هذه الظروف لايمكن أن تمر بدون أن نصنع عملًا يعبر عنها وبالفعل انتهى نزار فرنسيس من كتابتها في نفس اليوم".