فن ومشاهير

إصابة ابن جوليا بطرس بفيروس كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب ابن الفنانة اللبنانية، جوليا بطرس، بفيروس كورونا، وذلك خلال تواجده بالعاصمة البريطانية للدراسة.

وكشف النائب اللبناني، ​إلياس بو صعب،​ عن إصابة ابنه من زوجته ​جوليا بطرس​ بكوفيد - 19، وقال في تصريحات لقناة الـMTV أمس الخميس: "ابني أصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70% من طلابنا هناك، وأشكر الله على سلامته وأدعو لسلامة الجميع هناك".

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جوليا وزوجها الياس ونجليهما

كما أضاف أن ابنه مثل بقية الطلاب والمغتربين في انتظار حلّ أزمة عودتهم إلى وطنهم لكي يعود.

وكانت الحكومة البنانية قد قررت وقف الرحلات الجوية والبرية والبحرية، وإلزام المواطنين البقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

هذا وسجل لبنان 508 حالة إصابة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة حتى اليوم الجمعة.

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