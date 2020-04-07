“أزمة مالية” يتصدّر مشاهدات نتفليكس في الإمارات

متابعة بتجـــــــــرد: في ظاهرة مفاجأه وغير مألوفة لمتابعي نتفليكس في الإمارات وسلطنة عمان، استطاع الفيلم الإماراتي “أزمة مالية” في الأسبوع الأول من عرضه على المنصة أن يحقق نسبة مشاهدة عالية، ويدخل في قائمة أعلى 3 أفلام مشاهدة.

ويعد الفيلم الكوميدي “أزمة مالية” للمخرج راكان وبطولة خالد الخالدي من أوائل الأعمال الفنية التي تطرحها شركة “أكس موفيز الإمارات”، المتخصصة في الإنتاج السينمائي، خلال العام الجاري.

ونجح المخرج راكان في إيصال الفيلم الإماراتي إلى أبعد من المتصور، حيث استطاع “أزمة مالية” تصدر قائمة المشاهدات على نتفليكس.ويحكي الفيلم قصة خالد الثري والذي يتعامل بكرم شديد يصل لدرجة البذخ مع أصدقائه والمحيطين به، إلى أن يقع في أزمة مالية ومعها يكتشف حقيقة أصدقائه.

ويتسم العمل بطابع خفيف، حاول كاتبه سيف الشامسي، في أول تجربة له في مجال الكتابة، أن يلامس جانباً مما يشهده الواقع، ويجسد البطولة خالد الخالدي، عيد الظاهري، ميثاء محمد، وفدوى سلام، وغيرهم.