رونالدو يخسر أمام زميله المصاب بكورونا في تحدي البطن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خسر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أمام زميله الفرنسي بليز ماتويدي، في لعبة تحدي أكبر عدد من تمرينات البطن خلال 45 ثانية.

وحظي مقطع فيديو رونالدو بمتابعة واسعة وصلت إلى 23 مليون متابع خلال 24 ساعة، كما لاقى التحدي استحسان الكثير من المتابعين وزملائه اللاعبين الذين قبل عدد منهم خوض التحدي مثل مدافع بنفيكا البرتغالي روبن دياس.

وأطلق النجم البرتغالي "التحدي" لحث الجميع على ممارسة الرياضة خلال الحجر المنزلي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم.

وبدأ رونالدو التحدي فقام بتمرين البطن 142 مرة خلال 45 ثانية، وبعد انتهائه أقدم على تحدي الرياضيين في كسر رقمه القياسي المبدئي.

وكان اللاعب بليز ماتويدي زميل رونالدو في النادي الإيطالي أول متحدّ، فارتدى قميص لاعب كرة السلة الشهير، ليبرون جيمس، ونجح في القيام بهذا التمرين 144 مرة في الفترة الزمنية نفسها.

وقبل روبن دياس، زميل الدون في منتخب البرتغال، التحدي، الاثنين، وحقق رقما قياسيا جديدا هو 150 مرة في 45 ثانية.

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يذكر أن فريق يوفنتوس الذي يلعب فيه رونالدو كان أعلن في وقت سابق، إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا، هم الأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي بليز ماتويدي، والإيطالي دانيلي روغاني.

ودخل رونالدو قائمة "المليارديرات" قبل أيام قليلة، فبحسب تقرير لمجلة "فوربس" الأمريكية التي تعنى بالمال، نقله عنها موقع "شبورت 1" الألماني، فإن لاعب كرة القدم البرتغالي البالغ من العمر 35 عاما قد يصبح خلال العام الحالي أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ.

وأضاف الموقع الألماني أنه عندئذ سيكون رونالدو ثالث رياضي في التاريخ، بعد لاعب الغولف تايغر وودز والملاكم فلويد مايويذر، يحقق ثروة تتجاوز المليار دولار. لكن بسبب أزمة كورونا الحالية، والتي أثرت بشكل كبير خاصة على إيطاليا، تخلى لاعبو نادي يوفنتوس عن رواتبهم عن شهر مارس/ آذار حتى يونيو/ حزيران، موفرين بذلك على النادي نحو 108 ملايين يورو.

وذكر موقع "شبورت 1"، بأن رونالدو تمكن في العام الماضي وحده من تحقيق دخل يصل إلى زهاء مائة مليون يورو، بما فيها 60 مليونا من راتبه وحوافز إضافية. كما حصل النجم البرتغالي على عدد من عقود الرعاية الكبيرة من شركات رياضية معروفة، مثل "Nike".