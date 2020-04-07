تراند اليوم : فنانة سعودية شهيرة تطالب باستخدام المساجين كفئران تجارب لعلاج كورونا

أثارت الفنانة السعودية الشهيرة مرام عبدالعزيز، حالة من الجدل والصدمة بين متابعيها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد اقتراحها باستخدام المساجين كفئران تجارب، لأدوية فيروس كورونا المستجد.
وقالت الفنانة السعودية، في تغريدة لها :« لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة».
وتابعت :« عقابا لهم، تستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء».
وتسببت تغريدة "مرام" في فتح هجوم عليها من متابعيها والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين العقلية التي تفكر بها، وسخر بعضهم من كلامها، حامدين الله أن الأمر ليس بيدها.
فيما طالب البعض بالتحقيق معها متهمين إياها بإثارة الفتنة، وطالبها النشطاء بالاعتذار عن تغريدتها إلا أنه لم تستجب لهم.