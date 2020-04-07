ليام هيمسورث: حافظت على توازني بعد الانفصال عن مايلي بالرياضة

متابعة بتجــــــــرد: أكد الممثل الاسترالي ليام هيمسورث “30 عامًا” أن ممارسة الرياضة ساعدته على الحفاظ على توازنه بعد انفصاله عن زوجته المغنية مايلي سايروس.
وكان ليام ومايلي “27 عامًا” قد انفصلا في أغسطس الماضي، بعد زواج دام 8 أشهر.
وقال ليام في حوار مع مجلة “أستراليا مين هيلث” في عددها المقرر صدوره في شهر مايو المقبل إن الرياضة ساعدته كثيراً بعد الانفصال.
وأضاف “خلال الستة أشهر الأخيرة، بصدق كانت الرياضة مهمة بالنسبة لي لكي أحافظ على تركيزي وتوازني“.
ويشار إلى أن ليام على علاقة حاليًا مع عارضة الأزياء غابريل بروكس “23 عامًا”.
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