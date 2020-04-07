تراند اليوم : قصة أشهر ممثلة مصرية في السبعينيات .. تزوجت مسيحي .. وهذا هو اسمها الحقيقي

تحل اليوم 7 إبريل ذكرى وفاة الفنانة المصرية ناهد شريف التي رحلت عن عالمنا سنة 1981 عن عمر يناهز 39 سنة .

لا يعرف كثيرون أن ناهد شريف من مواليد مركز الواسطى بمحافظة بني سويف في صعيد مصر .

واشتهرت "ناهد" بأدوارها الجريئة والصادمة في الكثير من الأحيان ، مما فتح أبوابا للتساؤل عن أسباب قبولها لهذه الأدوار .

وبررت الناقدة المصرية ماجدة خير الله سبب قبول ناهد شريف لهذه النوعية من الأدوار بكونها كانت العائل الوحيد لشقيقتها المصابة بالشلل مما جعلها تحتاج دائما للمال ولم تستطع احتمال توقف السينما في أعقاب حرب الاستنزاف فلجأت للقيام ببعض الأفلام في سوريا ولبنان تركيا للحصول على المال.

تزوجت ناهد شريف من الفنان اللبناني إدوارد جرجيان زواجا مدنيا ، و أنجبا ابنتهما "لينا" .

وصرحت الابنة "لينا" أن اسم والدتها الحقيقي هو "سميحة محمد زكي" وأن من سماها "ناهد شريف" هو الفنان الراحل عبد السلام النابلسي.

