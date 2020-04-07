خاص الفن – هيا مرعشلي توضح حقيقة خطوبتها من ناصيف زيتون

ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس بأخبار تداولها المتابعين بكثرة عن إحتفال الفنان السوري ​ناصيف زيتون​بخطوبته على الممثلة السورية ​​هيا مرعشلي​​، وفي حين شكك البعض منهم بحقيقة هذا الخبر كون لم يصدر أي تأكيد من الطرفين، أكد البعض الآخر على الموضوع.

مرعشلي وفي اتصال هاتفي مع موقع "الفن" نفت الموضوع جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الخير غير صحيح ولا دقيق، ولا يوجد شيء أبداً من هذا القبيل أبداً.

من جهة اخرى، كان من المفترض أن تؤدي ​هيا مرعشلي​ دور البطولة في عملين دراميين في دمشق، قبل أن يتغير كل شيء في اللحظات الأخيرة، بعدما إعتذرت عن عملين لأسباب كثيرة ومختلفة، هما مسلسل "​شارع شيكاغو​" مع المخرج محمد عبد العزيز، ومسلسل "ومن الحب" مع المخرج باسم السلكا. وعلى هذا الإثر، ستغيب هيا مرعشلي كلياً عن الموسم الرمضاني، علماً أنها خلال العام الماضي تميزت في بطولة ثلاثة أعمال هي "مسافة أمان" و"عندما تشيخ الذئاب" و"دقيقة صمت".