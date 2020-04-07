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تعرّض الفنان فراس سعيد لهجوم شديد من بعض محبّيه بسبب صورة أكدوا أنها أثناء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد.
وردّ فراس على ما تردد من خلال منشور له قال فيه :"آسف اني بكلمكم عن حاجة بسيطة.. بس الموضوع محيرني و مش فاهمة، الصور دي بقالها يومين بتلف الانترنت، ناس كتير كاتبة أن في زمن أتقفل فيه الجوامع و المساجد الناس دي لسه بتصور.. وطبعا ناس بتدعي علينا بأننا نمرض.. و ناس شايفه إن ده أستهتار و جري وراء الفلوس.. غير كلام جارح كتير مالهوش لازمة".
وأضاف: "أولا.. لا اعلم لو صورة الزميل محمد رمضان دي من امتى...بس الصوره الثانية اللي متشيره دي من تصوير مسلسل "ضد مجهول" يعني من اكتر من سنتين.. وانا عن نفسي واقف تصوير و فالبيت داخل على ٣ اسابيع".
وتابع حديثه قائلا: "ثانيا .. انا مع كل الناس اللي شايفه ان التجمع فالوقت ده غلط.. و اننا لازم نلتزم بالاجرائات الوقائية.. بس فيه مسئوليه على الناس ديه.. و اكيد مش هاينزلو من بيوتهم الا عشان المسؤلية دي، ثالثا... هو أيه لازمه الكلام الغلط و الدعاء على الناس ؟
وأنهى حديثه بقوله :"آسف لو خدت من وقتكم".
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات لاذعة لفراس سعيد بسبب استمراره في التصوير رغم الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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