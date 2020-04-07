نانسي عجرم تحتفل بأحد السعف برفقة أبنائها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - Gololyنانسي

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وأحد السعف، وسط عائلتها وذلك رغم أجواء الحظر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشرت نانسي عجرم، صور الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وشارك معهم زوجها الطبيب فادي الهاشم، وظهروا وهم ممسكين بالشموع ضمن مراسم الاحتفال بأحد الشعانين وعلقت عليها قائلة: “شعنينة مباركة”.

وتستعد النجمة اللبنانية لتسجيل تتر مسلسل “سكر زيادة”، وهو من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، والأغنية من المقرر أن تحمل نفس اسم المسلسل وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.

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من ناحية أخرى تم تأجيل محاكمة زوج الفنانة، فادي الهاشم في قضية مقتل محمد الموسى في منزلهما على يده رمياً بالرصاص،بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وذلك بناءً على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يُعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

وأعلنت المحامية رهاب بيطار، محامية أسرة قتيل محمد الموسى تركها التخلي عن دفاعها في القضية.