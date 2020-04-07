داليا مصطفى تشبه فنانة كبيرة في هذه الصور.. شاهد واحكم

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية داليا مصطفى، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور لها تظهر فيها بإطلالة قريبة من الفنانة الراحلة فاتن حمامة.
داليا مصطفي، نشرت مجموعة صور لها مرفقة بصورة بصورة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، و علقت عليها قائله: “صديق عزيز بعتلي الصورتين دول إيه رأيكم”.
داليا مصطفى، كانت قد شاركت مؤخرًا في مسلسل “حواديت الشانزليزيه” وهو من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
العمل يشارك فى بطولته إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة جلال، عزوز عادل، وهو من إنتاج تامر مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، حمدي الوزير، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، ليلى عز العرب.
داليا حققت نجاحا كبيرا بعد المشهد الذي ظهرت به أثناء قتل «رياض»، والذي قدمه الفنان إياد نصار، وهو اللغز الذي يبحث الجمهور عن حله منذ بداية العمل.
كما شاركت داليا في الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، مع لوسي، مجدي كامل، دنيا المصري، سوسن بدر، وحقق العمل نجاحا كبيرا بعد عرضه.
وقد نفى الفنان شريف سلامة، زوج داليا، وجود أي علاقة بينه وبين الفنانة رانيا منصور، ونشر صورة مع داليا وأكد أنها الحب الأكبر في حياته، وسر سعادته في الحياة.
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