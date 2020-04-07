ليلى علوي تنعي زوجها السابق بعد وفاته بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 03:55 صباحاً - نعت الفنانة المصرية ليلى علوي زوجها السابق منصور الجمال الذي توفي امس بعد اصابته بفيروس كورونا. نشرت ليلى علوي صورة بيضاء، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة “إنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية .. ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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