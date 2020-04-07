نجل سيرين عبدالنور يقوم بالأعمال المنزلية في أول ظهور بعد وعكته الصحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على شكر كل منّ سأل على نجلها «كريستيانو» بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً، وأرادت أن تطمئن الجميع على حالته بصورة طريفة.

سيرين نشرت صورة لـ«كريستيانو»، ظهر فيها يحمل مكنسة يدوية، وكتبت معلقة عليها: «أصدقائي شكراً لكل مين سأل عن ابني كريستيانو صار منيح وعم بنضف البيت».

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الفنانة اللبنانية كانت قد أثارت قلق محبيها بتدوينة كتبت فيها: «ابني مريض»، ثم عادت وغردت: «حرارة وما عم ياكل، زلاعيمو عم يوجعوه. ما تشوفي كيف شكلو تعبان».

من ناحية أخرى، تنافس سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «دانتيل» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان السوري محمود نصر، ويخرجه المثني صبح، والعمل من إنتاج إيجل فيلمز لصاحبها جمال سنان.

يُذكر أن سيرين طرحت مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ليلة»، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ومن ألحان شادي حسن، وتوزيع إم دي جبر، كما اطلقت الفنانة أغنية بعنوان «أنا رجعت»، وذلك ضمن مسلسلها الأخير «الديفا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب الفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات، وعُرض عبر منصة «شاهد» بشكل حصري.