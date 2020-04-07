شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى: تربيت على القراءة بسبب والدى.. وكنت طالب "مناكف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح النجم خالد النبوى، أن نشأته كانت فى أسرة بسيطة، ولكن الإيمان بالعلم كان الهدف الحقيقى في عائلتنا، مشيرا إلى أنه كان يعول أسرته بعد وفاة والده في سن صغير، لافتا إلى أن والده كان يدخل المنزل، وكان يحمل كتب ومجلات، وهو ما جعل عائلتنا تقرأ، حتى والدتى كانت تقرأ بسبب والدى.

وقال النبوى أثناء استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، أنه كان طالب "مناكف" مع أساتذته، والجميع تفهم تلك المناكفة، لافتا إلى أنه كان بيسأل فى كل شئ، وابنه "زياد" يشبهه فى تلك الأسئلة، وأصدقائه يسمونه "كوتشن مارك".

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وفى سياق مختلف، يعرض حاليا للنجم خالد النبوى مسلسل "ممالك النار" على قناة cbc والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبد المنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.