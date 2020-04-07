شكرا لقرائتكم خبر عن "كل سنه وأنت الحياة" .. مى كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مى كساب على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان "أوكا"، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام"، جمعت فيه مجموعة من الفنانين الذين توجهوا بالمعايدة إلى محمد أو "أوكا".

وقالت مى كساب، "كل سنه وأنت الحياه.. ربنا يخليك لينا وتحقق كل اللي نفسك فيه السنه دى".

وظهر فى الفيديو كل من الفنان الكبير صلاح عبد الله، والذى قال، "يا أوكا كل سنة وانت محمد أوكا.. يعنى كل سنة وانت طيب وجدع ونبيل وأصيل وانت ومى وولادكم طيبين .. طيبين أوي وفى أفضل صحة وفى أفضل حال"



حمادة هلال



سامح حسين



صلاح عبد الله



مى كساب

وقال حمادة هلال، "كل سنة وانت طيب يا أوكا، ربنا يسعدك ويكرمك ويخليلك مى"، كما غنىله أغنية "النهاردة عيد ميلاده"، وأيضا احتفل به النجمان هشام ماجد وشيكو.

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أحمد السبكى



أحمد شيبه



خالد جواد

كما هنأه الفنان سامح حسين، وأحمد السبكى وأحمد شيبة واسلام إبراهيم، وخالد جواد، إلى جانب مجموعة كبيرة من أهله وأصدقاءه.

مى كساب تقدم فى رمضان مسلسل إذاعة وهو "دفعة محمد صلاح" بطولة مصطفى خاطر وإنعام سالوسة وعبد الله مشرف وسامى مغاورى ويحيى محمود وفتحى سعد ومحمود عامر، تأليف عمرطاهر، وإنتاج المعتز بالله محمد، وإخراج خالد الشوربجى، وتجسد مى كساب فى الحلقات شخصية "مدرسه موسيقي" متزوجة مصطفى خاطر.

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى حول كابتن حلمى، والذى كان زميلا للاعب الدولى محمد صلاح فى فريق الناشئين فى مصر وكان منافسا له لكن استقر به الحال فى فريق درجة ثانية حتى يقرر أن يغير مصيره للأفضل، ويبدأ فى مراسلة زميله القديم "محمد صلاح" بحثا عن طريقة جديدة يغير بها ما تبقى من عمره فى الملاعب.