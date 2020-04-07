شكرا لقرائتكم خبر عن "هفضل فكراك بقلبك الطيب".. يسرا تنعى رجل الأعمال منصور الجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة يسرا رجل الأعمال منصور الجمال، الذى توفى منذ ساعات قليلة بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بالتهاب رئوى حاد.

وقالت الفنانة يسرا، عبر حسابها بموقع إنستجرام: "‫إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى الله.. هتوحشني يا صديقي العزيز هفضل فكراك بقلبك الطيب وسيرتك الحلوة، هنفتقدك جميعا يا أجدع صديق وأخ.. ربنا يصبرنا على فراقك.. عزائي لعائلة الجمال وجميع أفراد أسرته. وإنا لله وإن إليه راجعون".



يسرا

وتوفى اليوم رجل الأعمال، منصور الجمال، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وبعد صراع مع المرض. وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لمنصور الجمال، تدهورت خلال الأيام الماضية، بعد أن شعر بأعراض أنفلونزا، وعند إجراء الكشف الطبى، والتحاليل المعملية، ثبت إصابته بالتهاب رئوى حاد، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، نظرًا لتعرضه لـ"نزلة شعبية حادة".

جدير بالذكر أن رجل الأعمال منصور الجمال، تخرج فى كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.