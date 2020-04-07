صور.. غادة عادل وإياد نصار في حقبة السبعينيات

ظهر الفنان إياد نصار والفنانة غادة عادل بملابس من حقبة السبعينيات، وذلك فى كواليس مسلسلهما الرمضاني الجديد "ليالينا" الذى تدور أحداثه فى هذه الحقبة الزمنية.
ويجسد "نصار" دور زوج غادة، بينما تجسد الممثلة الشابة رنا رئيس دور ابنتهما فى العمل المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2020.
وفي نفس السياق، أوشكت أسرة مسلسل "ليالينا" للنجمة غادة عادل وإياد نصار على الانتهاء من التصوير بعد 3 أسابيع، استعداداً لعرضه في شهر رمضان المقبل، ورفع المخرج أحمد عبد الفتاح حالة الطوارئ داخل لوكيشن العمل، ومنع الإجازات، وتم رفعساعات التصوير لتصل لـ15 ساعة يوميًا، حيث يتم التصوير حاليًا في ديكور حارة العدلية بمنطقة شبرا منت.
واستعان القائمون على المسلسل بأكثر من طبيب للتواجد فى موقع التصوير لقياس درجات كل الموجودين بشكل يومى قبل بدء التصوير، إضافة إلى التعقيم الكامل للأبطال وأيضا للوكيشن، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية من تفشي فيروس كورونا المستجد، والذى يعانى منه العالم أجمع.
مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى،وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.
ويشهد المسلسل عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضى بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه "هذا المساء رمضان 2017، وخالد الصاوى الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل "هى ودافنشى" مع ليلى علوى عام 2016، أما صابرين فتواجدت العام الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل احسان
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