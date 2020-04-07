أكاديمية الفنون تطلق أول مؤتمر أون لاين

أقيم مساء اليوم، المؤتمر الدولى الثانى لأكاديمية الفنون "الفن الأفريقى أيقونة الإبداع الإنساني"، تحت عنوان "المرأة الأفريقية أيقونة القارة السمراء"، "أون لاين"، ويعتبر هذا المؤتمر أول مؤتمر فنى يقام بطريقة "الأون لاين" دعمًا في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والتخفيف من التجمعات البشرية.

وقال دكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وافقت على إقامة المؤتمر وبثه "أون لاين" دعمًا لدور الأكاديمية

الفني، خاصة أن العالم يتجه بقوة نحو طرق التعلم عن بُعد، مما يسهم في زيادة التواصل مع هذا المحفل العلمي.

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وأضافت الدكتور غادة جبارة رئيس المؤتمر ونائب رئيس الأكاديمية، أن الأكاديمية واكبت الظروف الحالية ليظل دورها موجودا رغم الأزمات التي تمر، وهو دور فني وأكاديمي يدفع بالخبراء والمتخصصين للساحة المصرية وسط قارتنا الأفريقية.

وأكدت الدكتورة إيمان مهران مقرر المؤتمر، أن الجدول الذي تم وضعه للأبحاث التي تم قبولها وعددها 68 بحث علمي تم تحكيمهم من قبل أساتذة متخصصون في مجالاتهم، وأن المؤتمر كان حريص على اقامة كافة الفاعليات الفنية المتخصصة، حيث سيقدم تجربة عرض المنتجات اليدوية الحرفية وستكون السودان ضيف الشرف، بالإضافة للأكلات التقليدية وضيف الشرف المملكة المغربية، أما الديفيليه فسيبث من دولة الجزائر حصرياً للمصممة آمال نهاريا، وسأقدم تجربتي في فيلم تسجيلي عن أهم الفنانات التشكيليات ، والحفل من إخراج الدكتور تامر يحيي، وعرض تونسي للفنانة هدى عمر، كل ذلك من خلال البرنامج المرفق.