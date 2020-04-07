بكلمات حزينة..ليلى علوي تنعي طليقها رجل الأعمال منصور الجمال

نعت الفنانة ليلى علوي، رجل الأعمال منصور الجمال، والذي وافته المنية، مساء اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقالت "ليلى": " إن لله وإن إليه راجعون...إدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال الدكتور منصور الجمال والذي وافتة المنية..ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته..ويمنع أهله وأصدقائة الصبر والسلوان

".

توفي، مساء اليوم، الاثنين، الملياردير ورجل الأعمال منصور الجمال، طليق الفنانة ليلى علوي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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واكتشف رجل الأعمال الراحل إصابته بفيروس كورونا فور عودته مؤخرًا من رحلة خارجية، حيث شعر بضيق في التنفس وارتفاع في الحرارة، ونقلته سيارة إسعاف من منزله في الزمالك، إلى

المستشفى، حيث ساءت حالته حتى فارق الحياة الاثنين.

يذكر أن منصور الجمال، هو طليق الفنانة المصرية ليلى علوي حيث تزوجا في العام 2007، وانفصلا عام 2015، وهو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وتخرج من كلية الحقوق، وعمل في السلك الدبلوماسي ووصل لمنصب رئيس بعثة في الجامعة العربية، قبل أن يستقيل ويتفرغ للعمل في مجال التنمية العقارية، حيث أسس عدة شركات ثم أسس الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية.