فيروس كورونا يودي بحياة طليق ليلى علوي!

ميرنا وليد - بيروت - أودى ​فيروس كورونا​ بحياة رجل الأعمال المصري ​منصور الجمال​، طليق الممثلة المصرية ​ليلى علوي​، بعد معاناته من أزمة صحية خطيرة، بدأت بشعوره ببعض أعراض الإنفلونزا، وتطورت بشكل سريع لإلتهاب رئوي حاد، ما إدى الى وفاته.

وقد نُقل الجمال الأسبوع الماضي إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتم وضعه على أجهزة التنفس الإصطناعية لمساعدته، بسبب الأزمة الصحية الحادة التي يعاني منها، والتي تطورت بشكل سريع، بسبب إصابته بالفيروس.

وكان الجمال كثير السفر خلال الفترة الماضية قبل تفشي الفيروس، إذ تواجد ببعض الدول الأوروبية، التي أصبحت معدلات الإصابة بها عالية للغاية.

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