فيروس كورونا يودي بحياة طليق الفنانة ليلى علوي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفى منذ قليل رجل الأعمال، منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة “نيو جيزة” للتنمية العقارية، وطليق الفنانة المصرية ليلى علوي، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وبعد صراع مع المرض.
وعانى منصور الجمال، من أنفلونزا والتهاب حاد، الأمر الذي أدى إلى الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا الجديد.، وتم نقله لإحدى مسشتفيات العزل، ووضعه على جهاز تنفس صناعي بعد تدهور حالته، وبسبب تقدمه في السن لم تستطع أسرته نقله من مستشفى العزل المتواجدة بمحافظة القاهرة، إلى أحدى المستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، ونصحه الأطباء ببقائه.
يذكر أن منصور الجمال، هو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، التحق بكلية الحقوق بناءً على رغبة والده، وبدأ حياته العملية كدبلوماسي في جامعة الدول، أصبح رئيس بعثة ولم يتجاوز عمره الـ28 عامًا.
أسس الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية في بلجيكا، بعد أن حصل على موافقة الحكومة البلجيكية عليها، كما أنه من أوائل المسئولين المصريين الذين وضعوا قواعد الحوار العربى الأوروبي، وأسس في بروكسيل النادي العربي الأوروبي الذي يجمع به الأعضاء الأوروبيين للمفوضية الأوروبية.
منصور يمتلك مجموعة الجلالة للتنمية العقارية، والتى تقيم حاليا مشروع نيو جيزة، كما لديها مشروعات أخرى فى الساحل الشمالي والعين السخنة.
تزوج ثلاث مرات وكانت زوجته الثانية بلجيكية، والثالثة والاخيرة حسبما صرح من قبل كان من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا عام 2015، ووصفها بأفضل زيجة.
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