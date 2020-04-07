السعودي هاني حلواني يسقي زوجته من ماء المرحاض.. ومطالب بمعاقبته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع الأزمة التي يعانيها العالم من جائحة فيروس كورونا، ومع اتخاذ السعودية كافة الاحترازات الضرورية لكبح جماح هذا الفيروس، لا زال هناك بعض من يُسمون انفسهم "مشاهير" في المضي بسلوكيات خاطئة، وزادت أكثر خلال هذا الظرف، حتى بدأ المجتمع في المطالبة بضرورة معاقبتهم واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة بحقهم.

ودشن السعوديون هاشتاقًا بعنوان "مشاهير الفلس"، وقدموا جميع مطالبهم وملاحظاتهم، وبالفعل استجابت الجهات المختصة لتلك الملاحظات وبدأت بمراقبتهم ومعاقبة كل من يتجاوز، فتم القبض عليهم.

ومع استمرار تجاوزات المشاهير، انتشر مقطع مصور من سناب شات، لصاحبه هاني حلواني وهو الإسم الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، طالبوا المغردون بمعاقبته أسوةً بالآخرين نظير فعلته التي وصفوها بالمشينة.

ومن خلال المقطع المتداول ظهر هاني حلواني داخل دورة المياه، حيث قام بوضع ماء المرحاض على كوب شاي وقدمه لزوجته، وذلك لعمل إحدى المقالب عليها.

ومع كثرة التحذيرات والمشاهد السابقة التي اتخذ بحقها العقاب الصارم من قبل الدولة، وتم نشر ذلك في جميع وسائل الإعلام، إلا أن حلواني ضرب بعرض الحائط تلك التعليمات وقام بالمحظور مع تصوير تلك اللحظة دون اكتراث وفق المتابعين.

وطالب سعوديون بضرورة معاقبة الشاب على فعلته وذلك حتى يكون عبرة لأمثاله من المشاهير المتهورين الذين لا يبالون بالملايين الذين يتابعونهم خاصة وأن عدداً كبيراً منهم يكون من الأطفال.

ووصف بعض المختصين في قانون حماية الطفل بأن ما أقدم عليه هاني حلواني تعتبر جريمة إلكترونية، وتنطلي تحت التغرير بالأطفال والجهلة بأن ماء المرحاض صالح للشرب، وهو ما يخالف جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة في مكافحة فيروس كورونا.

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يشار إلى النيابة العامة السعودية ترفض بشدة مثل تلك التصرفات، وفي حال تم القبض عليه واستمرار إجراءات التقاضي حياله فإنه سيتعرض لعقوبات صارمة تصل للسجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، وذلك لخرقه أحكام نظام حماية الطفل والعقوبات المترتبة على ذلك.

وكان هاني حلواني وزوجته "عنود" قد سبق وأثارا الرأي العام حولهما بعد انتشار فيديو سابق ظهرت خلاله "عنود" وهي تٌقبل (أصابعه وأبطه).

وظهرت عنود زوجة هاني الحلواني في الفيديو، الذي نشره على انستغرام وهي بجانبه في السيارة، تقبل ذراعه باستمرار في محاولة لاستمالته ليقتنع بتركها تقود السيارة فيطلب منها أن تقبل يده ثم أصابعه ثم يقول: "قبلي باطي" فقبلته.

وقال الحلواني تعليقا على الفيديو: " هذا كلو عشان بس تبا تسوق أجل كيف لو كانت تبغا تسافر ولا تبغا تشتري حاجة، وربي البنات حقيقي خطيرين أدعولها ".

ولاقى الفيديو استهجان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا سلوكهما بغير المقبول.