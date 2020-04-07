شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يكشف مصير صعيدى فى الجامعة الأمريكية 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان محمد هنيدى عن مشروع الجزء الثانى من فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أنه متوقف الآن ولكن لم يدفن وأنه حاليا في انتظار المؤلف مدحت العدل حيث أن إعادة فيلم ناجح منذ عشرين عاما وعاش مع الناس طوال تلك الفترة ليس بالأمر السهل.

وقال الفنان محمد هنيدى، من خلال حلقة ببرنامج "كاربول كاريوكى" قبل انتشار فيروس كورونا، أن مشروع الجزء الثانى من فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية متوقف، ولكنه لم يدفن ولكن توقفت الخطوات، وأنه حاليا في انتظار المؤلف الدكتور مدحت العدل.

وأضاف، أن أقرب فيلمين إلى قلبه صعيدى في الجامعة الأمريكية وفول الصين العظيم.





وتطرق "هنيدى" إلى الإفيهات ، قائلاُ "إن من كرم ربنا معظم الحاجات اللى عاشت مع الناس ولما طلعت السوشيال ميديا أكدت ده وأن البعض منها خارجة عن النص مثل إفيه وربنا لانيمك من المغرب يا صين".

وأوضح هنيدى، أن التواصل مع الزملاء في السوشيال ميديا يكون من باب "الهزار"

يشار إلى أن الفنان الكوميدى الكبير محمد هنيدى، أكد أنه ملتزم بالحجر الصحى، مشيرا إلى أنه يلزم السرير بسبب إصابته بميكروب فى المعدة.

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وقال هنيدى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، تعليقا على صورته على أحد الشواطئ :"الصورة كانت من شهر وملتزمون بالحجر الصحي بس في السرير بسبب ميكروب في المعدة".

وكان النجم محمد هنيدي قد سخر من التريند المتداول حالياً عبر منصات السوشيال ميديا، والذى يسخر من الوجبات والطعام الذى يتناوله الصينون والذى يعد السبب الرئيسى فى تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية أن "شوربة الخفافيش" هى السر وراء انتشار الفيروس.

يشار إلى أن الفنان محمد هنيدى يخوض فيلم "النمس والإنس" من إخراج العمل شريف عرفة، وتشاركه في بطولة الفيلم النجمة منة شلبى، على جانب آخرقررهنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس"، وعرض لهنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.