نادية الجندي: مصالحتي مع نبيلة عبيد ستسقط في رمضان

نفت الفنانة نادية الجندي ما يشاع عن مشاكل مع زميلتها نبيلة عبيد داخل موقع تصوير مسلسلهما الجديد " نساء من دهب" الذي تغير اسمه ااى "سكر زيادة "، مؤكدة بأن العداء الحقيقي بينهما سيراه الجميع ضمن أحداث المسلسل.. وأضافت في تصريحات لبرنامج MBCTrending: أحنا مفيش بينا مشاكل خالص الناس متخيله حاجه مش مظبوطه، إحنا عيلة ودايما بنطمئن على بعض وقاعدين في معسكر ولا بنام ولا بنخرج بننزل نصور ونرجع تانى، المهنة صعبة ومرهقة ولا أحد يتحملها الا العاشق هذه المهنة.

وعن دورها قالت أنها تقدم شخصية سيدة تدعى عصمت رياضية وحادة المواقف ولكنها خفيفة الدم بنفس الوقت.

وأشارت نادية إلى أنها وافقت على بطولة المسلسل بعد غياب طويل عن دراما رمضان لعدة أسباب منها رغبة جمهورها في مشاهدتها بعمل جديد، وأضافت: كنت منتظرة حاجة جديدة بعد مسلسل أسرار، للعودة مرة أخرى أنا عملت كل الأدوار اللي في الدنيا والألوان، الرواية جذبتني وبقدم شكل جديد وكوميديا مختلفة.

يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" حمل سابقا اسم "نساء من ذهب" وهو مقتبس من فورمات أمريكي وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، جمانا مراد، لقاء الخميسى، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد ومن إخراج وائل إحسان.

وقد استانف تصويره في بيروت قبل ايام بعد ان خضع كل فريق العمل لفحوصات كورونا.

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