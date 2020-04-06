صابر الرباعي يوجه رسالة لوالدته بمناسبة عيد ميلادها

يتواصل الفنان صابر الرباعي، مع الجمهور ويشاركهم أخباره ويومياته عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، نشر الرباعي، صورة جمعته بوالدته وذلك بمناسبة حلول عيد ميلادها.

وعلق على الصورة موجهًا لها رسالة مؤثرة كتب فيها: "إلى من ربّتني وعلّمتني أصول الحياة، إلى من صبرت وتعبت وعشقت هذا التعب لترانا اليوم حولها وبجوارها كالأطفال دوما، أقول :كل سنة وأنت بيننا تعيشين وتحيين بصحة جيدة وكل عام وأنت بخير.. أمّي".

على صعيد آخر، كان صابر الرباعي، قد أحيا مؤخرًا، حفلا غنائيًا بصحبة الفنانة أصالة، بموسم الرياض، على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.

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