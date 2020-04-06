هجوم عنيف على ياسمين عبد العزيز بسبب صورة

القاهرة - لايف استايل
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب تداول صورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه" وهي تقف وسط حشد كبير.
وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة مع باقي العاملين في المسلسل من دون كمامة وتبتسم، وهو ما وضعها في مرمى هجوم رواد سوشيال ميديا، معلقين "ده استهتار بكورونا وبأرواح الناس".
فيما هاجم البعض، استئناف تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني الجديد بعد توقف استمر لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وطالب بسرعة اتخاذ قرار لانقاذ ارواح العاملين ومنع حدوث وباء في الوسط الفني.
وتنافس ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع كريم فهمي وشريف منير.
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